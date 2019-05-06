شكرا لقرائتكم خبر عن فان دام يشيد بمحمد رمضان.. اعرف ماذا قال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد النجم العالمى جان كلود فان دام بالفنان محمد رمضان، موضحا أنه ممثل عظيم صاحب وجه حسن وجسم لائق، ويمكن العمل سويا فى الفترة المقبلة، حيث يخوض نجما الأكشن صراعا مثيرا فى إعلان جديد فى محاولة منهم لإثبات من الأحق بلقب "نمبر وان".

وقال فان دام: "يا محمد رمضان.. إزيك كانت حاجة عظيمة إنى اشتغلت معاك.. أنا مقدر طيبتك وكرمك.. وكمان أنت ممثل عظيم.. وجه حسن وجسم لائق.. وممكن فى يوم نشتغل سوا".

ورد الفنان محمد رمضان: "شهادة عظيمة من نجم عالمى كبير اتربيت على أفلامه ڤاندام، انتظروا مفاجئتنا بكرة".

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من جانب آخر، ينافس محمد رمضان بقوة فى السباق الرمضانى المقبل بمسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج ابراهيم فخر، وبطولة محمد رمضان وحلا شيحة، ماجد المصرى ونسرين أمين، منى عبد الغنى، هنادى مهنا، حسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل حول حول رجل يشترى منزلا بأقساط محددة المدة والقيمة، وحين يأتى موعد سداد القسط الأخير، يطالب صاحب المنزل بتسجيل البيت باسمه والتنازل عن ملكيته، إلا أن البائع يُماطل إلى أن يقع "زلزال 1992" الذى يلقى فيه الشارى حتفه وينهار المنزل إثر الزلزال وتبعاته، ويتبق من أولاده محمد حربى كرامة الذى يحمل اسم "زلزال"، ويواجه الحياة وحيدا.