شكرا لقرائتكم خبر عن Game of Thrones.. تسريب مشهد من الحلقة الـ4 ينذر بجنون "دانى"..وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تداول عشاق المسلسل الفانتازى العالمى Game of Thrones مشهدا من الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير، والمقرر عرضها فى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.

ويظهر فى المشهد الذى تم تسريبه، قيام الحارس الشخصى لـ"سيرسى" وهو يقوم بقطع رأس "ميساندى"، والتى تجسدها الممثلة ناتالي إيمانويل، مساعدة ملكة التنانين دنيرس تارجارين، والتى تجسدها الممثلة إيميليا كلارك.













وعلق عشاق مسلسل Game of Thrones على هذا المشهد، بأنه سيكون سببا كبيرا فى غضب دنيرس تارجارين من سيرسى، كما يظهر من خلال نظراتها إليها فى مقطع الفيديو الذى تم تسريبه.

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هذا وينتظر عشاق مسلسل Game of Thrones عرض الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير، والتى تدور أحداثها على مدار 80 دقيقة، وهى من إخراج ديفيد نوتر الفائز بجائزة إيمى.

وتأتى هذه الحلقة بعد أحداث الحلقة الثالثة والقضاء على الوايت ووكرز، وقال الممثل الإنجليزى كيت هارينجتون، عن هذه الحلقة إن هناك عدة أسباب جيدة تجعله يفضل وينتظر الحلقة الرابعة من الموسم الثامن والأخير، واصفا إياها بالحلقة الغامضة والمثيرة، إذا تأتى هذه الحلقة فى أعقاب آثار معركة Winterfell وهزيمة Night King لافتا إلى أنه بعد هذه المعركة فإن الشخصيات الرئيسية قد وصلت إلى ما يحتاجون إليه، وقد أصبح العالم آمنا الآن.

وكانت شبكة HBO قد نشرت الفيديو التشويقى للحلقة الرابعة، والذى يكشف عن ملامحها، وتجميع القوى مرة أخرى لخوض المعركة القادمة ضد جيوش اللانيستر، حيث ظهر زحف الجيوش إلى ويستروس لخوض المعركة، بالإضافة إلى ظهور استعدادات سيرسى وجيورجى لمواجهة التايجريان والستارك.

وحققت الحلقة الثالثة من الموسم رقماً قياسياً جديداً بعد تخطيها حاجز الـ8 ملايين تغريدة عبر موقع تويتر خلال ساعات قليلة، لتصبح أكثر حلقات الدراما تحقيقاً لذلك الرقم.