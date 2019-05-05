بالصور.. "الكديديب" فيلم مغربي يطرح قضية الهجرة غير الشرعية

انتهى المخرج المغربي سعيد أزر من مونتاج الفيلم التلفزيوني "الكديديب"، الذي سيتم عرضه على القناة المغربية الأولى في رمضان، حيث أنتج التلفزيون المغربي 4 أفلام ستُبثّ في سهرات أسبوعية خلال شهر الصيام.





وقال المخرج سعيد أزر، في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "الفيلم تم تصويره بالكامل في مدينة طنجة، واستغرق نحو 3 أسابيع، حيث تدور أحداثه حول قضية الهجرة غير الشرعية، مضيفاً أن البطل يرغب في السفر إلى أوروبا، ولكنه يكتشف جريمة قتل فيُبلِّغ الشرطة طمعاً في الحصول على مكافأة.

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في المقابل تتهمه الشرطة بالكذب لأن ما قاله في محضر التحقيق يفتقد الدليل، وهو ما جعل عنوان الفيلم (الكديديب) أي تصغير لكلمة الكذاب.

وأفاد أزر بأن العمل من تأليف مها تائب، في ثاني تعاون بينهما، بعد فيلم "السيارة الجديدة" الذي عُرِض في شهر رمضان الماضي، بينما يشارك في البطولة سيمو سدراتي، الذي يُعدّ من نجوم "يوتيوب" في المغرب، ويعمل لأول مرة بشكل احترافي من خلال شاشة التلفزيون، إضافة إلى الفنانيْن محسن مالزي وعبداللطيف شوقي والممثل اللبناني المقيم في المغرب حسن الكنوني.