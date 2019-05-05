مسلسل "فكرة بمليون جنيه".. الكوميديا من داخل المأساة

استطاع الممثل المصري علي ربيع، نجم مسرح مصر، أن يجذب الأنظار له منذ عرض الحلقة الأولى لمسلسله الرمضاني "فكرة بمليون جنيه" بأدائه للشخصية الكوميدية "علاء مصباح"، الحاصل على الثانوية العامة، لكنه يفشل في الالتحاق بكلية الهندسة بسبب المجموع، ويقف أفراد الأسرة بجانبه لدعمه حتى يخرج من أحزانه.

والمسلسل الذي بدأ عرضه مبكرا على فضائية "إم بي سي" السبت، من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن، وإخراج وائل إحسان، ويشارك في بطولته صابرين وسهر الصايغ وكريم عفيفي والطفل أحمد السيسي وطارق عبدالعزيز ومحمد محمود وحنان سليمان.





تبدأ الأحداث عندما ينجح علاء "علي ربيع" في الثانوية العامة ويذهب لإخبار أسرته، حيث تسيطر على الجميع فرحة كبيرة ويشترك جميعهم في أداء أغنية "الناجح يرفع إيده" في قالب كوميدي ساخر.

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ويتلقى "علاء مصباح" صدمة كبيرة عندما يفشل في الالتحاق بكلية الهندسة بسبب فارق ضئيل جدا في المجموع، كما يتلقى صفعة أخرى عندما يذهب لخطبة الفتاة التي يحبها لكن أسرتها ترفضه بحجة انتظار التعيين والالتحاق بوظيفة، مما يضطره للبحث عن عمل، كما يسعى للحصول على المال لتدبير مبلغ يشتري به خاتم خطوبة لحبيبته.

وتكشف الحلقة الأولى عن حس كوميدي شائع بين ثنايا المسلسل، مع استغلال علي ربيع شعبيته في الشخصيات التي قدمها بمسرح مصر خلال الفترة الماضية في استثمار المواقف الضاحكة.





كما قدم كل من محمد محمود وصابرين وسمر الصايغ فواصل كوميدية مخلوطة بالتراجيديا، سواء في مشهد الأب ورفضه خطوبة "علاء" لابنته، أو مشهد الحوار حول الدايت بين الأم وابنتها، وهي فواصل أجاد تصويرها كعادته المخرج وائل إحسان، حيث تقترب من الكوميديا السوداء التي تستخرج البسمة من ركام المأساة.



