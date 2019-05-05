رغم شهرته عالميا.. حظر عرض "صراع العروش" في مقاهي طهران

أعلن حظر عرض مسلسل "صراع العروش - Game of Thrones" في الكافيهات العامة بنطاق العاصمة الإيرانية طهران ومناطق أخرى من البلاد.

وبرر إسكندر آزموده، رئيس نقابة المقاهي في طهران، هذا الأمر بأن القوانين المحلية تمنع عرض مواد سينمائية بهذه الأماكن، ويجب الحصول على تصاريح لهذا الصدد.

وأشار آزموده إلى أن السلطات تعتبر هذه العروض غير قانونية طبقاً لأذون العمل الحاصلة عليها المقاهي والكافيهات لممارسة أنشطتها، في حين عمدت بلدية طهران في بعض المناطق إلى مصادرة لوحات إعلانية تعلوها صورة شخصية "جون سنو" المحورية في مسلسل صراع العروش.

وأثارت العروض الدعائية الخاصة بالمسلسل في إيران، موجة انتقادات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي من قبل دوائر اجتماعية متشددة في البلاد.

ونقلت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية "شبه رسمية" عن مصادر، أن عدداً كبيراً من المقاهي والكافيهات حاولت من خلال هذه الدعاية على مدار الفترة الماضية جذب مزيد من مشاهدي مسلسل "صراع العروش" مع بدء بث الموسم الأخير منه.

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وطوال الأسابيع الأخيرة، اتجهت المقاهي في طهران إلى بث حلقات قديمة من المسلسل الذي أنتجته شركة "HBO" الأمريكية، لزيارة أكبر عدد من الزبائن.

وتواجه عروض أخرى كالمسابقات الرياضية المفضلة شعبياً مثل كرة القدم داخل الكافيهات الإيرانية، قيوداً ومحاذير عديدة على غرار منع قوات الشرطة الإيرانية مشاهدة مباريات كأس العالم لكرة القدم صيف العام الماضي بدعوى عدم وجود تراخيص تتيح هذا الأمر.

ويرفض رجال دين متشددين عرض هذه النوعية من الأعمال الدرامية بزعم تعارضها مع القيم الدينية والأعراف الاجتماعية السائدة في البلاد، على الرغم من وجود شريحة كبيرة تحرص على متابعتها والتعرف على أخبار النجوم المفضلين بها عبر شبكة الإنترنت.

ويستند مسلسل "صراع العروش" إلى روايات مارتن الصادرة بعنوان "إيه سونج أوف أيس آند فاير" وتدور أحداثه في أجواء مملكة "وستروس" الخيالية التي تشبه العصور الوسطى.

وفي 2017، شاهد نحو 30 مليون مشاهد في الولايات المتحدة الجزء الـ7 من المسلسل الذي تنتجه "إتش بي أو".