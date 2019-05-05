وفاء عامر تكشفُ عن طقوسها في رمضان ومقالب يُدبّرها ابنها عمر!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الفنانة المصرية وفاء عامر، خلال مشاركتها في مبادرة مستشفى أبو الريش "خد بإيد طفل" عن أهمّ طقوسها في شهر رمضان الكريم.

وبيّنت أنها ستقضي أول يوم مع شقيقتها الفنانة أيتن عامر، وستتناول الإفطار عندها.

وقالت وفاء عامر في لقاءٍ خاصٍّ مع "فوشيا"، إن إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية سيعود بالنفع على الجميع، خاصة المشاهد؛ لأن ذلك سيزيد من تركيز القائمين على الفن، لتقديم أعمال أكثر تميزًا، تحترم عقل المشاهد.

وأضافت أن لديها وقت فراغ في هذا الشهر، ما يجعلها تتابع جميع أعمال زملائها الفنانين والفنانات.

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وكشفت الفنانة المصرية وفاء عامر في فيديو "فوشيا" عن آخر ارتباطاتها الفنية ورأيها في المقالب التي يُدبّرها لها ابنها عمر.