متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية رجاء الجداوي، إنها لا تزال تحافظ على العادات والتقاليد التي ورثتها عن والدتها في رمضان، فالإفطار دائمًا يكون مع عائلتها وعائلة زوجها الراحل.
وأضافت في لقاءٍ خاصٍّ مع "فوشيا" أنها تحافظ على إرسال "الطبق الأبيض" المغطى بالفوطة البيضاء، ويحتوي على الحلويات أو الطعام إلى الجيران، والذي يذهب ويعود إليها طوال الشهر، كما كانت تفعل والدتها مع الجيران.
وتابعت النجمة القديرة أن طقوسها الدينية في رمضان لا تختلف كثيرًا عن طقوس أي سيدة مسلمة مصرية، فهي تقرأ القرآن وتصلي وتتقرّب إلى الله بالأعمال الطيبة، وتعتمر مع ابنتها وحفيدتها في آخر عشرة أيام من رمضان، مشدّدة على ضرورة الإكثار من الصدقات خلال رمضان عن طريق توزيع وجبات الإفطار على الصائمين في الشارع.
وفي فيديو "فوشيا" أوضحت رجاء الجداوي رأيها في عدم ظهور الزعيم عادل إمام في رمضان الحالي والسبب الحقيقي وراء قلّة النجوم.
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي تكشفُ سرّ "الطبق الأبيض" في رمضان.. وهذه طقوسها اليومية! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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