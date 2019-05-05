بوسي شلبي: أول يوم رمضان أقضيه بجوار زوجي محمود عبد العزيز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، خلال مشاركتها في مبادرة مستشفى أبو الريش "خد بإيد طفل" عن ذهابها في أول يوم في رمضان إلى المدافن؛ لتكون بجوار قبر زوجها الفنان الكبير محمود عبد العزيز، موضحةً أنها تمر بحالة نفسية صعبة خلال رمضان، لعدم وجوده بجوارها.

وقالت بوسي شلبي في لقاءٍ خاصٍّ مع "فوشيا"، إنها ليست المرة الأولى التي تتبرّع فيها بحجرة طبية متكاملة تكون صدقة جارية عن روح زوجها، مشيرةً إلى أنها تبرّعت في كل مستشفيات السرطان بحجرة تحمل اسم الفنان محمود عبد العزيز.

وأضافت أن الفنان ساهم وقدّم العديد من التبرعات في العديد من الجهات والمستشفيات الخيرية في حياته، وهذا أقل شيء تُعبّر به عن حبها الشديد له.

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وشدّدت على ضرورة تبرُّع الأشخاص القادرين والمبادرة بالأعمال الخيرية عن أرواح من يحبونهم؛ لتكون صدقة جارية تنفعهم يوم القيامة.