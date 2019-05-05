شكرا لقرائتكم خبر عن خالد سليم يستعد لطرح أغنية جديدة بعنوان "وعد منى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب خالد سليم، لطرح أغنية جديدة بعنوان "وعد منى" من كلمات محمد الشناوى، وألحان هاني نبيل، وتوزيع خالد نبيل، ومن المقرر أن يتم طرحها فى الأيام المقبلة عبر الإذاعات، حسبما أكد الشاعر محمد الشناوى لـ"الخليج 365".

من ناحية أخرى يستعد خالد سليم لأحياء حفلا غنائيا على مسرح دار الأوبرا المصرية يوم 23 مايو الحالى، ضمن سهرات رمضان، ويقدم خلاله عددا كبيرا من أغانيه، منها "ادعى عليك، حلم عمرى، أستاذ الهوى، لكل عاشق وطن، أربع حروف.

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يذكر أن آخر أعمال خالد سليم أغنية "لسه كبير" الذى طرحها من فترة وحققت نجاحا كبيرا، والتى أعادته للساحة الغنائية بعد غياب قرابة السنتين بعد تركيزه الفترة الماضية على عالم التمثيل، وكشف من قبل عن نيته الابتعاد عن فكرة الألبومات، والاتجاه نحو مسار السينجل، حيث يحضر لإطلاق أغنية منفردة كل فترة وتغنى خالد خلال الأغنية الجديدة بكلمات وليد الغزالى وألحان كريم محسن وتوزيع كريم عبد الوهاب.