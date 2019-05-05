شكرا لقرائتكم خبر عن هل تفكر النجمة العالمية شير فى تجميد جسدها بعد الموت؟ .. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تزعم إحدى المواقع أن النجمة العالمية شير تعتزم تجميد جسدها عندما تموت على أمل أن تعود مرة آخرى إلى الحياة فى وقت لاحق، وهو ما أحدث إثارة جدل واسع بين عشاق و محبى النجمة الشهيرة، إلا أن موقع " جوسيب كوب " نفى تماما ما يتردد وذلك بعد التواصل مع المتحدث باسم النجمة الشهيرة والذى أكد أنها بصحة جيدة ولم تفكر تماما فى هذه الفكرة .

بدأت الشائعة بنشر موقع " the Globe " أن "شير" قررت اتباع فكرة إجراء عملية تجميد لجثتها، و قال مصدر للموقع أنها "أصبحت مهووسة" وذلك نتيجة لمعاناتها من مرض مناعى ذاتي يسبب التعب المزمن وأعراض تشبه أعراض الأنفلونزا، واستكمل المصدر أن "شير" كانت "طريح الفراش وضعيفة ومكتئبة"، مشيرا إلى أنها مصممة على الفكرة كونها لا تريد أن تختفى عن العالم .