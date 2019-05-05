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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
وجه الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، رسالة لمدرب فريق النادي الأهلي لاسارتي.
وعلق: "الرحمة حلوة يا لاسارتي، ارحمنا وغير العتبة، مش هتندم، مش هيضيع أكتر من اللي بيضيع، مجهود الفريق بيتم إهداره في كل ماتش".
وتابع: "مش كل مرة تسلم الجرة، ربنا ساترها معاك لحد دلوقت، إلحق نفسك واتكل على الله، خلينا نشم نفسنا يا راجل".
وفاز الأهلي في مباراة اليوم، بنتيجة هدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت منذ ساعات ضد فريق النجوم، ضمن بطولة الدوري المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فوز الأهلي.. نبيل الحلفاوي يوجه نصيحة لمدرب الفريق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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