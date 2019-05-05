بعد فوز الأهلي.. نبيل الحلفاوي يوجه نصيحة لمدرب الفريق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وجه الفنان نبيل الحلفاوي، عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر، رسالة لمدرب فريق النادي الأهلي لاسارتي.

وعلق: "الرحمة حلوة يا لاسارتي، ارحمنا وغير العتبة، مش هتندم، مش هيضيع أكتر من اللي بيضيع، مجهود الفريق بيتم إهداره في كل ماتش".

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وتابع: "مش كل مرة تسلم الجرة، ربنا ساترها معاك لحد دلوقت، إلحق نفسك واتكل على الله، خلينا نشم نفسنا يا راجل".

وفاز الأهلي في مباراة اليوم، بنتيجة هدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت منذ ساعات ضد فريق النجوم، ضمن بطولة الدوري المصري.