احتفلت الفنانة الكويتية مرام البلوشي بمغادرتها المستشفى عقب أيام من احتجازها نتيجة إصابتها بـ ”جلطة قلبية”، وذلك برفقة شقيقتها الفنانة هند البلوشي التي لازمتها في المستشفى وصورت لها مقطعًا قصيرًا وهي تغني لها فيه: ”حمدلله على السلامة“.
وظهرت مرام في الفيديو الذي بثته شقيقتها هند على صفحتها بـ“سناب شات“، وهي تسير على قدميها عقب إجراء عملية قسطرة في القلب وتركيب دعامة، بينما كانت هند تغني خلف الكاميرا.
وتفاعلت الفنانة الكويتية مع شقيقتها بالرقص، وداعبتها الأخيرة قائلة: ”الحين مرام ما راح تشتغل، أعلن اعتزالج بدالج؟“، لترد عليها مرام قائلة: ”لا راح أرجع لجمهوري ولكن بعد راحة قصيرة وسأعود أقوى من الأول“.
وكانت مرام البلوشي أفزعت الجمهور فور نشرها صورة لها من داخل إحدى المستشفيات، وهي ترتدي زي المريض وتوجه الشكر لطاقم الأطباء الذين أجروا لها العملية الجراحية.
وقالت البلوشي في رسالتها: ”كل الشكر للاستشاري الدكتور محمد فوزي عبدالعليم أستاذ الحالات الحرجة للقلب والعناية المركزة على اهتمامه فيني. وشكرًا لمستشفى دريم. الحمدلله الله قدر ولطف ونصيحة مني لحد ينام زعلان ينجلط مثلي“.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: الفنانة مرام البلوشي تغادر المستشفى بعد إصابتها بجلطة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.