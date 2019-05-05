حليمة بولند تثير الجدل بـ ساعة تلقتها من مجهول

شاركة الإعلامية الكويتية حليمة بولند، متابعيها صورة ” ساعة ” تلقتها من مجهول، وأبدت فيها عدم إعجابها بها.
وعلقت ”حليمة” على الصورة التي نشرتها على حسابها الرسمي على ” سناب شات ” قائلة: ” ثانكس على الهدية مع إنه مو عاجبتني وايد”.
وانتقد المتابعين ” بولند ” واتهموها بتعمد الإثارة، فالبعض قال إنها من اشترت ” الساعة ” وأرفقت هذا التعليق للإثارة.
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