داليا مبارك تعايد جمهورها بحلول الشهر الكريم على أنغام “رمضان جانا “

عايدت الفنانة السعودية داليا مبارك جمهورها ومتابعيها بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، على طريقتها الخاصة ، حيث نشرت “داليا” عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستقرام”، مقطع فيديو من كواليس جلسة تصوير خضعت لها مع عائلتها احتفالا بقدوم الشهر الكريم، وظهرت فيها تحمل ابنتها “لي لي” وتؤدي أغنية “رمضان جانا” للفنان الراحل محمد عبد المطلب ، وظهرت “داليا” في الجلسة بذات الإطلالة مع ابنتها، حيث ارتدت فستانًا أبيض اللون بتطريزات ملونة بدون أكمام، بدت فيه بغاية الجمال، أما زوجها تألق بالزي الإماراتي.

واستعرضت داليا مبارك، على أنغام الأغنية صور من حفل زفافها وأجواء الجلسة وأهم اللقطات العفوية مع ابنتها وزوجها، حيث بدت عليهما ملامح البهجة والسعادة، وتحدثت قائلة: “رمضان كريم، كل عام وأنتم بخير.. رمضان هل سنة غير لأن لي لي معانا”، كما وجه زوجها “الهيم” معايدة لجمهورها.

طرحت الفنانة داليا مبارك مؤخرًا، أغنية جديدة بعنوان “لا تعتقد” عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتيوب”، وهي من كلمات راكان بن سياف، وألحان فايز السعيد، وتوزيع زيد عادل، كما طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان “غصبا عن الكل” وهي من كلمات أحمد الصانع، وألحان وتوزيع جاسم.