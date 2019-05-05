شاهد: تشابه كبير بين ميغان ماركل وديمة قندلفت

دوقة ساسكس ميغان ماركل زوجة الأمير هاري تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث قرر محبيها إنشاء حسابات خاصة بها لنقل أخبارها وترجمتها باللغة العربية، وإستعراض إطلالاتها عبر تلك الحسابات ، بالإضافة إلى نشر آخر أخبار الدوقة، وتقوم تلك الصفحات برصد إطلالاتها بشكل مستمر ومقارنتها مع إطلالات مشابهة لنجمات ومشاهير من مختلف العالم ، ومن ضمنها هذه الحسابات صفحة ” meghanmarkle_arabic ” قامت الصفحة مؤخرًا بنشر صورتين ، قامت بتشبيه دوقة ساسكس بالنجمة السورية ديمة قندلفت فيهما ، وفور نشر هذه الصور، تفاعل عدد كبير من محبي ماركل وقندلفت مع هذه المقارنة، أكد عدد منهم عن وجود شبه بينهما من ناحية الملامح وتعابير الوجه، بينما رأى آخرون أنهما مختلفتان تمامًا ولا يوجد أي شبه بينهما.

طرحت الصفحة سؤالًا حول إمكانية إنتاج عمل عربي يتناول حياة ماركل تجسد فيه قندلفت شخصيتها، خصوصًا أنها مجرد فتاة عادية امتهنت التمثيل في فترة من حياتها، وقدمت عملًا مميزًا من خلال شخصية راتشيل زين في مسلسل Suits، ثم تحولت إلى دوقة وأصبحت واحدة من أعضاء العائلة الحاكمة في بريطانيا ، بعد قصة حب مميزة عاشتها مع الأمير هاري وتساءل البعض عن أنه في حال تم إنتاج عمل عربي يتناول قصة ميغان ماركل، فمن النجم العربي الذي سيكون مناسبًا لتجسيد دور الأمير هاري؟