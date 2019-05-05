دنيا بطمة تهاجم حلا الترك بضربة تحت الحزام

بعد فوز المتسابق اليمني عمر ياسين بلقب الموسم الأول من برنامج المسابقات الغنائية الطربي “الزمن الجميل” ، اشتعل غضب الفنانة المغربية دنيا بطمة من النتيجة ، ورأتها بوابة للهجوم على جميع برامج المواهب ، حيث كتبت بطمة في حسابها على موقع “إنستغرام”: “كنت وسأظل من كارهي برامج الهواة التي تكسر أجنحة كل المواهب المغربية التي تشكل خطرا على باقي الزملاء وعلى فنانين في الساحة الفنية مع إحترامي لكل الأصوات والمتسابقين ببرنامج #الزمن_الجميل ولد المغرب كان صوت فعلا من الزمن الجميل بكل ما تحمله الكلمة من معنى وفِي الأخير حتى شهادة تقدير لم يشهد أحد بها بل حاز على المرتبة الرابعة أين المصداقية في الموضوع وفكرة التصويت ليس لها أساس من الصحة أصلا فهناك تعاطف مع كل متسابق أوضاع بلدة متوترة هذا كل مافي الموضوع !!!!؟؟؟”.

انتقد الجمهور دنيا بطمة على مهاجمتها القوية لبرامج اكتشاف المواهب ، واعتبرها الكثيرون منهم أنها باباً تنفذ منه بطمة هجوما مجدداً على إبنة زوجها الفنانة البحرينية حلا الترك التي انطلقت في حياتها الفنية من أحد برامج المواهب.