بالفيديو: سيرين عبد النور تثير الجدل مجددًا حول تيم الحسن

عادت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور، إلى إثارة الجدل من جديد، بشأن تصريحاتها عن النجم السوري تيم الحسن الذي يشاركها بطولة مسلسل ”الهيبة – الحصاد“ الذي سيعرض في شهر رمضان.

وتغزلت سيرين في حسن، خلال استضافتها في لقاء تلفزيوني، قائلة إن ”تيم حسن هو الممثل الكامل في العالم العربي شكلًا وموهبة ولطافة وتمثيلًا“.

وتطرقت الفنانة اللبنانية للحديث عن مسلسل ”الهيبة الحصاد“، مشيرة إلى أنها كانت ترغب في التمثيل مع تيم حسن، لأن هناك كيمياء تجمع بينهما.

وكان ثمة جدل واسع أثير أخيرًا بعد الكشف عن البوستر الدعائي للمسلسل، الذي جمع بين سيرين وتيم بطريقة رومانسية، بينما علق زوج الفنانة اللبنانية على البوستر بطريقة غير متوقعة، قائلًا، ”عالشاشة أنت وسيرين، قلبي عم بيرافقكُن، الله حَب الموهوبين، انشالله الله يوَفّقكُن“.

ولاقت تصريحات سيرين عن تيم، ردود فعل واسعة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين سخروا من مغازلتها للفنان السوري بشكل دائم، متجاهلة مشاعر زوجها.

ومن بين التعليقات التي تطرقت لهذا الشأن، ”إذا ما مدحتيه تيم من تمدحين في المسلسل شال وحط فيك لين قلتوا بس يمكن زوجها ما شالها ولا طالعها بنظرات مثل تيم. ساحر النساء ذا“ في تعليق آخر،، ”أكيد تمدحه مسلسل الهيبة كله ترصرص ومشاهد رومانسية معطيها جوها“، وبينما كتب ثالث ”أجل ممثل كامل؟ وين راح بسام كوسا وعابد فهد وقصي خولي ممثلك الكامل عمره ما أخذ دور كوميدي لأنه ما يتقن كل أدوار التمثيل“.