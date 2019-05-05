شخصيات دنيا سمير غانم في رمضان 2019.. “بيلا” و”لهفة” وفتاة مجهولة

تعود دنيا سمير غانم لتطل على جمهورها في رمضان 2019 بعد غيابها العام الماضي وتقدم دنيا فكرة مسلسل جديدة، مسلسل بدل الحدوتة تلاتة تعرض في كل 10 حلقات قصة مختلفة بأبطال مختلفين، وفي هذا الألبوم نستعرض الشخصيات التي تقدمها دنيا في مسلسلها.

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