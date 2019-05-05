إليسا: رمضان منو مجرد مناسبة دينية إسلامية

هنأت الفنانة إليسا عبر حسابها على “تويتر” العرب بشهر رمضان قائلة: “رمضان منو مجرد مناسبة دينية إسلامية. هوي شهر التقوى والعطاء والشهر اللي بيجتمع فيه الكل على الخير والمحبة. ينعاد عليكن بهالشهر الفضيل وانشالله كل إيامكن عيد”.

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