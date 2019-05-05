لجنتان لمراقبة الدراما الرمضانية.. وقائمة بالأفضل والأسوأ بعد العيد

فى توقيت متزامن شكل المجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة لجنتين بهدف تقييم المسلسلات والبرامج والإعلانات التى ستذاع على مدار شهر رمضان الكريم، كشف جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان عن أن اللجنة التى شكلها المجلس تضم مبدعين وتترأسها المخرجة إنعام محمد على، وتضم طارق الشناوى وخيرية البشلاوى وكرم النجار،بالإضافة لمجموعة أخرى من النقاد، ومن المقرر أن تضع اللجنة قائمة بأفضل الأعمال الدرامية، وأخرى تضم أسوأ الأعمال، على أن تعلن القوائم فى احتفالية يعلن عنها المجلس عقب شهر رمضان.
وفى السياق ذاته أعلنت مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، عن تشكيل
وكشفت الدكتورة سوزان القلينى مقررة لجنة الإعلام بالمجلس أن عدد المسلسلات التى سيجرى تحليلها يبلغ 48 عملاً، وكشفت عن تكوين لجنة من أعضاء المجلس القومى للمرأة، بالإضافة لـ200 طالب وطالبة من كلية الآداب بجامعة عين شمس للقيام بتلك المهمة.
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