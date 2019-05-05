أغنية "حلم السنين" للمطرب محمود عز تحقق مليون مشاهدة

حققت أغنية "حلم السنين" للمطرب محمود عز مليون مشاهدة علي اليوتيوب منذ طرحها في اقل من سبعة أيام فقط وهذا يعد نجاحا كبيرا للاغنية في هذه الفترة الوجيزة أغنية "حلم السنين" تتحدث عن لحظات الفراق والنصيب الذي

يصيب الحبيب لظروف خارجة عن إرادته خاصة أنها هذه الحكاية يعيشها الكثير من العشاق بشكل كبير يوميا.

أغنية "حلم السنين" غناء عز وكلمات: هيثم سليم وألحان: ياسر نور وتوزيع عمرو

عبدالفتاح ومهندس الصوت: ماهر صلاح واخراج: أحمد حمدي.

من ناحية أخري يعكف محمود عز علي وضع اللمسات النهائية لطرح البومه الجديد والذي انتهي من تسجيل أكثر من ٨٠% منه وسيتم طرحه علي هيئة اغاني سينجل منفردة مجمعة في البوم واحد حتي تتيح الفرصة الجمهور متابعة كل أغنية علي حدة.