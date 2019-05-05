حققت أغنية "حلم السنين" للمطرب محمود عز مليون مشاهدة علي اليوتيوب منذ طرحها في اقل من سبعة أيام فقط وهذا يعد نجاحا كبيرا للاغنية في هذه الفترة الوجيزة أغنية "حلم السنين" تتحدث عن لحظات الفراق والنصيب الذييصيب الحبيب لظروف خارجة عن إرادته خاصة أنها هذه الحكاية يعيشها الكثير من العشاق بشكل كبير يوميا.
أغنية "حلم السنين" غناء عز وكلمات: هيثم سليم وألحان: ياسر نور وتوزيع عمرو
من ناحية أخري يعكف محمود عز علي وضع اللمسات النهائية لطرح البومه الجديد والذي انتهي من تسجيل أكثر من ٨٠% منه وسيتم طرحه علي هيئة اغاني سينجل منفردة مجمعة في البوم واحد حتي تتيح الفرصة الجمهور متابعة كل أغنية علي حدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أغنية "حلم السنين" للمطرب محمود عز تحقق مليون مشاهدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.