طرح النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و ظهر مع النجم العالميجين كلود فان دام، و علق عليه كاتبًا: "شهادة عظيمة من نجم
عالمي كبير اتربيت على أفلام ڤاندام انتظروا مفاجأتنا بكرة".
يذكر أن الفنان محمد رمضان و النجم العالمي جين كلود فان دام، يستعدوا لطرح إعلان لإحدى شركات المحمول.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. فان دام يوجه رسالة لـ محمد رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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