بالفيديو.. فان دام يوجه رسالة لـ محمد رمضان

طرح النجم محمد رمضان فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و ظهر مع النجم العالمي

جين كلود فان دام، و علق عليه كاتبًا: "شهادة عظيمة من نجمعالمي كبير اتربيت على أفلام ڤاندام انتظروا مفاجأتنا بكرة".

يذكر أن الفنان محمد رمضان و النجم العالمي جين كلود فان دام، يستعدوا لطرح إعلان لإحدى شركات المحمول.

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