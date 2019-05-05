بسبب 4 درجات.. التنسيق يرفض قبول على ربيع بالهندسة

رفض التنسيق العام لجامعات مصر، قبول الطالب علاء مصباح الذى يجسده نجم مسرح مصر على ربيع، دخوله كلية الهندسة بسبب نقص مجموعة 4 درجات، حيث حصل على 84,6 %، وتقبل الكلية حصول الطلاب على مجموع 85% مباشرة، وهو ما جعل الحزن يدب فى عائلة مصباح الذى يقودها النجم القدير صلاح عبدالله.

ومع تصاعد الأحداث رفض الفنان محمد محمود، والذى يجسد شخصية والد حبيبة علاء مصباح خطوبتهما بسبب عدم حصوله على وظيفة، وطرده هو وعائلته من المنزل، كذلك طلب علاء من والده مصباح مبلغ مالى ليشترى بدلة جديدة، فأعطاه بدلة جده والتى بدت قديمة للغاية، حيث أثارت سخرية علاء من والده.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة على ربيع ويشاركه البطولة صابرين وصلاح عبدالله وكريم عفيفي وسهر الصايغ وولاء الشريف وطارق عبدالعزيز ووليد فواز وحنان سليمان وأحمد سلطان ومايان السيد وطفل "ذا فويس" أحمد السيسي ومحمد محمود، المسلسل من تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي وشريف يسري، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج صادق الصبَاح، ويعرض مسلسل "فكرة بمليون جنيه" على شاشة MBC فى الساعة 11 مساء خلال شهر رمضان المبارك.



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