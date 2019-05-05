فيديو.. أحمد سعد يستقبل شهر رمضان بالقرآن الكريم

أستقبل المطرب أحمد سعد شهر رمضان بالقرآن الكريم، حيث شارك جمهوره بمقطع فيديو ظهر فيه وهو يتلو القرآن بصوته، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وهنأ سعد متابعيه بالشهر الكريم، فعلق علي الفيديو قائلًا: "توكلنا علي الله ..شهر رمضان ..صيام وقيام وصلاة واعمل الخير ..اللهم تقبل منا جميعًا..وكل سنة وأنتم طيبين".
يذكر أن آخر أعمال أحمد سعد أغنية "أنا الأصلي"، من كلمات عماد عبيد، ألحان شريف حمدان، توزيع أشرف البرنس، والكليب من إخراج حسام المهدي.
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