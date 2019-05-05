- 1/2
- 2/2
حرص الفنان ياسر جلال علي تهنئة جمهوره، ورحب باستقبال رسائلهم قبل بداية حلول شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
نشر ياسر صورة له من مسلسله الرمضاني "لمس أكتاف"، وعلق قائلًا: "كل عام و أنتم بخير رمضان كريم.. حد حابب يوجهلى رساله قبل رمضان"، وانهالت عليه تعليقات متابعيه تحمل رسائل
يذكر أن ياسر جلال يخوض موسم دراما رمضان من خلال مسلسل "لمس أكتاف"، الذي يقوم ببطولته إلي جانب كل من: هبة عبدالغني، حنان مطاوع، دنيا، سمر مرسي، محمد عز، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. ياسر جلال يستقبل رسائل الجمهور عبر إنستجرام قبل رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.