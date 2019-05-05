شاهد.. ياسر جلال يستقبل رسائل الجمهور عبر إنستجرام قبل رمضان

حرص الفنان ياسر جلال علي تهنئة جمهوره، ورحب باستقبال رسائلهم قبل بداية حلول شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

نشر ياسر صورة له من مسلسله الرمضاني "لمس أكتاف"، وعلق قائلًا: "كل عام و أنتم بخير رمضان كريم.. حد حابب يوجهلى رساله قبل رمضان"، وانهالت عليه تعليقات متابعيه تحمل رسائل

التهنئة بمناسبة شهر رمضان.يذكر أن ياسر جلال يخوض موسم دراما رمضان من خلال مسلسل "لمس أكتاف"، الذي يقوم ببطولته إلي جانب كل من: هبة عبدالغني، حنان مطاوع، دنيا، سمر مرسي، محمد عز، تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنياوي.