كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم سرور: انتظروا مفاجأتي مع هاني سلامة في قمر هادي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الفنان كريم سرور، أنه سعيد بتعاونه مع النجم هاني سلامة في مسلسله الجديد "قمر هادي"، المقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني هذا العام.

وقال "سرور" إنه سيجسد في المسلسل شخصية "عرابي" وهي شخصية محورية داخل المسلسل، وهو دور جديد ومختلف لم يقدمه من قبل.

وأوضح أن ترشحه للعمل جاء من خلال مخرج العمل رؤوف عبد العزيز، بعدما شاهد أدائه المتميز بتقديم دوره في مسلسلي "رحيم، والأب الروحي".

يذكر أن المسلسل من تأليف إسلام حافظ، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من هاني سلامة، وداليا مصطفى، ويسرا اللوزى، وحمزة العايلى، وهادى الجيار، ومحسن محيى الدين، وآية سماحة.