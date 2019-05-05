كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم عبد العزيز مطرب بمسلسل توأم روحي.. لأول مره والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقوم الفنان كريم عبد العزيز بغناء تتر مسلسله الإذاعى الجديد "توأم روحى"والذى يذاع عبر جميع اذاعات راديو النيل بشهر رمضان.

وقال مؤلف التتر، الشاعر محمد البوغه:" كريم شخص مهذب ومتعاون للغايه ويقدر أدوار كل من حوله"