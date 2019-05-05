معين شريف يقتحم قائمة الأكثر تداولًا بشارة مسلسل عابد فهد

متابعة بتجــــــــــرد: يحصد الفنان اللبناني معين شريف أصداء أحدث أغنياته، شارة مسلسل “دقيقة صمت” للنجم السوري عابد فهد والتي طرحها مؤخرًا بعنوان “يا دني”.

واقتحمت الأغنية قائمة الفيديوهات الأكثر رواجًا عبر موقع “يوتيوب” الشهير حيث حقق الفيديو الخاص بها نصف مليون مشاهدة بعد أقل من خمسة أيام على إتاحة عرضه.

أغنية “يا دني” تحمل عنوان “يا ديني” وهي من كلمات علي المولى، ألحان صلاح الكردي وتوزيع مارك عبدالنور.

يشار إلى أنّ مسلسل “دقيقة صمت” يضم نخبة من النجوم، وهو للكاتب سامر رضوان، والمخرج شوقي الماجري، وإنتاج شركتَيْ “الصبّاح إخوان” و”إيبلا الدولية”.

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لمشاهدة فيديو أغنية “يا ديني”: