نجوم الوطن العربي يطلّون على “روتانا دراما” في رمضان

متابعة بتجـــــــــــرد: كما جرت العادة تعرض “روتانا دراما” خلال الشهر الفضيل عدد من المسلسلات المرتقبة لمشاهديها خلال رمضان.

البداية مع النجمة غاده عبد الرازق ومسلسل “حدوته مرّة” وهو عمل اجتماعي يشاركها بطولته كل من احمد صفوت، عبير منير، عبدالرحمن ابو زهرا، احمد صيام، عايده رياض. تدور الأحداث في إطار تراجيدي درامي، حول امرأة تعيش حياة مختلفة وهادئة، ليظهر ما يهدد حياتها ومستقبلها.

وفي إطار الإنتاجات المصرية أيضاً، تعرض القناة مسلسل “الزوجة 18” الذي تدور أحداثه حول رجل أعمال غني، يمتلك شركة أزياء كبيرة، كما إنه مصمم ملابس متميز، ، لكن به صفة سيئة وهو إنه مزواج يحب الستات. غير أن الزوجة رقم 18 هي من ستقلب حياته رأساً على عقب. العمل من بطولة عدد من النجوم منهم حسن الرداد، سلوى خطاب، ناهد السباعي، شيماء سيف، هيدي كرم، محمود البزاوي، آية سماحه، كوكي و إيناس كامل.

وفي “مملكة الغجر” تعود الفنانة فيفي عبده للظهور في الأعمال الدرامية الرمضانية، مع عمل يروي قصة فتاة غجرية تولد يتيمة وتتحول لأشهر فتاة في فنون السرقة والخطف، وتطور عملها حتى أصبح الكبار يستعينون بها في تخليص أهم الصفقات المريبة.

وفي الانتاجات الخليجية تعرض روتانا سينما باقة من المسلسلات المتميّزة أولها “حدود الشر” مع الممثلة القديرة حياة الفهد. تدور أحداث المسلسل في الفترة التي كان القانون خلالها غائبا، وقبل وضع وإعلان الدستور في الكويت. ويروي قصة (نعيمة) التي أقدمت على قتل أعدائها بهدف استعادة حب زوجها وتوفير الأمان والسلامة لعائلتها. يظهر العمل الثورة الثقافية والتطور الفكري في بداية عقد الستينات، وكيف دفع كل ذلك بالناس لتغيير عاداتهم وتقاليدهم.

أيضاً ضمن الأعمال المنتقاة مسلسل “حضن الشوك” وهو من النوع التشويقي يروي قصة اجتماعية تتلاعب فيها الأقدار مع نخبة من نجوم الخليج منهم الهام الفضالة، إبراهيم الحربي، عبير أحمد، خالد البريكي، نورة الغندور، محمد العلوي و ليلى عبدالله.

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أما “الدريفة” فهو مسلسل كويتي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تراثي، و يتناول مجموعة قصص اجتماعية لأناس مختلفة. العمل من بطولة بثينة الرئيسي ، حسين المهدي ، محمد المنصور و هيفاء عادل.

كما يطل الممثل حسن الرداد في مسلسل “العاشق” الذي يأخذ من عصر الخلافة العباسية الثانية فترة زمنية لأحداثه، ويروي ما شهدته تلك الفترة من اضطراب في السلطة، وأثر ذلك على الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية. تدور أحداث المسلسل في بغداد حيث عاصمة الخلافة العباسية.

وفي السياق الدرامي اللبناني عملين هذا الموسم على روتانا دراما، الأول مع مسلسل “الحب جنون” مع نخبة من الممثلين منهم يوسف الخال، باميلا الكيك و ندى ابو فرحات و يروي قصّة حب من خلال حكاية فتاة فقدت ذاكرتها وبدأت تعيش حالة عاطفية جديدة.

اما العمل الثاني، “حدوتة حب” ، فهو لبناني-سوري مشترك يناقش مجموعة قصص، كل قصة في مجموعة من الحلقات، مع نجوم كسيرين عبد النور ونادين الراسي وأيميه صياح وجيني اسبر وغيرهم.

وللملاحم الدرامية أيضاً حصة من برامج روتانا دراما الرمضانية مع مسلسل “فتنة”، وهو ملحمة درامية بثوب بدوي مزخرف بتفاصيل الأصالة والقيم العربية والبدوية تتخللها قصص ومواقف مشوقة وذات مغزى.