متابعة بتجــــــــــرد: كشف مصدر لصحيفة “ذا صن” البريطانية، أن سايمون كونيكي الزوج السابق للمطربة العالمية “آديل”، أرسل نصوصًا سرية إلى زوجته الأولى في رأس السنة، دون علمها.
وقال المصدر، إن “كونيكي” لجأ إلى هذا الفعل للتخفيف من حدة المشاكل التي كانت قد بدأت مع زوجته، وأراد أن يقابلها لتناول القهوة، ولكنهالم تخبر أحدًا إذا ما كان قد قابلته أم لا.
وأشار المصدر، إلى أن الزوجة الأولى كلاري كوليكوت قد صدمت لتلقيها رسالة من “سايمون” الذي تمنى لها عامًا سعيد، خاصة وأن الأخبار عن المشاكل مع “آديل” لم تكن قد ظهرت ولم يتم تسليط الضوء إعلاميًا عليها بعد.
ويتمتع كوليكوت وكونيكي بتاريخ طويل معًا، حيث كانا جيرانًا، ثم زوجين لأكثر من 4 سنوات قبل أن يلتقي بـ”آديل”، وكانا عاشقان وقد كانت صدمة كبيرة للجميع عندما انفصلا، ولا يعرف إلى الآن هل يعود لها أم لا.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد انفصالهما.. زوج “آديل” يلجأ لزوجته السابقة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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