الأمير هاري وميغان ماركل يبحثان عن منزلٍ في كاليفورنيا.. هل سيتركان القصر الملكي؟

متابعة بتجـــــــــــرد: كشف موقع The Sun البريطاني أنّ دوق ودوقة ساسكس الأمير هاري وميغان ماركل يبحثان عن منزلٍ ثانٍ لهما خارج البلاد وتحديداً في كاليفورنيا.

وذكر الموقع أنّ الثنائي الملكي يريد منزلاً قريباً من والدة ماركل، وقال مصدر “ميغان بالتأكيد تريد منزلاً في لوس أنجلوس، إنها تُحب المدينة وحياتها ومناخها، وفي النهاية هي شابة نشأت في كاليفورنيا وستكون أكثر ارتياحاً هناك”.

لكن بعض المواقع تشير إلى أنّ هاري وميغان يرغبان في منزلٍ في كاليفورنيا للتمتّع بالمزيد من الحرية والسيطرة على حياتهما وللاستقلال عن القصر الملكي والابتعاد عن الإعلام.

ووفق هذه المواقع، يأمل الثنائي بتربية طفله المنتظر في بيئةٍ أقل تزمتاً تُشبه البيئة التي ترعرعت فيها ميغان.

يُذكر أنّ هاري وميغان انتقلا منذ فترةٍ قليلةٍ إلى منزلهما قصر فروغمور كوتتج في ويندسور بعد أعمال ترميم كلّفت 3 ملايين باوند.