أصالة عن صداقتها مع أنغام: “علاقتي بها انتهت وأرفض خراب البيوت”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الفنانة السورية أصالة نصري أنّها تعيش شعوراً بالندم في بعض الأوقات بسبب أحداثٍ معيّنة تُؤثّر على حياتها.

وفي خلال مقابلةٍ تلفزيونية لها ضمن برنامج “عايشة شو”، أوضحت أصالة أنّ العلاقة التي كانت تربطها بالفنانة المصرية أنغام كانت علاقة صداقة قويّة وتحوّلت إلى علاقة عائلية لكن أنغام قامت بتصرّفات أزعجت أصالة على حدّ قول الأخيرة.

وأكّدت أصالة أنّ علاقتها بأنغام قد انتهت ولا نيّة للتسامح لأنّها ترفض “خراب البيوت”. وقالت خلال المقابلة إنّها لم تندم على صداقتهما لكن ما فعلته أنغام أحزنها كثيراً.

أمّا عن طريقة انتهاء هذه العلاقة، فقالت أصالة إنّها اكتفت بإلغاء متابعتها لأنغام على مواقع التواصل الاجتماعي وتحذيرها، مضيفة: “أنا لا أحب العتاب، شعرت بالغدر مما فعلته والذي حصل لا يكفيه الاعتذار”.