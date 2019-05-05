القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجوم الفن يهنّئون الأمة بشهر رمضان.
هنّأت مجموعة من نجوم الفن العربي، الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.
وعلى صوت الفنانة المصرية ياسمين علي، وهي تؤدي مقطعاً من أغنية محمد عبدالمطلب الشهيرة "رمضان جانا"، قدّم فنانون التهاني بالخير والصحة والعافية، عبر "العين الإخبارية"، لجميع المسلمين.
ويعدّ أبرز النجوم المهنئين راغب علامة، أنوشكا، محمد صبحي، ماجد المصري، أشرف عبدالغفور، أنغام، فضلاً عن الكاتب أحمد مراد، إيهاب توفيق، دينا فؤاد، كمال أبو رية، وليلى طاهر.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. نجوم الفن يهنّئون الأمة العربية والإسلامية بحلول رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.