بالفيديو.. نجوم الفن يهنّئون الأمة العربية والإسلامية بحلول رمضان

هنّأت مجموعة من نجوم الفن العربي، الأمة العربية والإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك.

وعلى صوت الفنانة المصرية ياسمين علي، وهي تؤدي مقطعاً من أغنية محمد عبدالمطلب الشهيرة "رمضان جانا"، قدّم فنانون التهاني بالخير والصحة والعافية، عبر "العين الإخبارية"، لجميع المسلمين.

ويعدّ أبرز النجوم المهنئين راغب علامة، أنوشكا، محمد صبحي، ماجد المصري، أشرف عبدالغفور، أنغام، فضلاً عن الكاتب أحمد مراد، إيهاب توفيق، دينا فؤاد، كمال أبو رية، وليلى طاهر.



