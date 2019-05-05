عبير صبري تكشفُ سبب انسحابها من "هوجان".. وتقولُ "لا أسيطر على وزني في رمضان"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية عبير صبري، إنّ السبب الحقيقي وراء انسحابها من المشاركة في مسلسل "هوجان" بعد توقيعها على العقد، هو اكتشافها أن الدور لن يُضيف إليها جديدًا، ولا يُقدّمها بالشكل المطلوب.

وأضافت في لقاءٍ خاصٍّ مع "فوشيا" أنها حينما وقّعت على العقد كان المسلسل في مرحلة الكتابة، ولم ينتهِ منه سوى حلقتين فقط، ولكن بعد كتابة العمل بالكامل اكتشفت أن الدور لا يُناسبها.

وصرّحت النجمة المصرية أنه سيكون لديها وقت كبير لمشاهدة أعمال زملائها الفنانين، وفي مُقدمتهم الفنان محمد إمام وكريم محمود عبد العزيز، خاصةً أنها لن تشارك هذا العام، لافتةً إلى أن وزنها يزداد في رمضان لعدم قدرتها على التحكّم في الأكل، خاصةً الحلويات والكنافة.

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وفي فيديو "فوشيا" كشفت الفنانة عن آخر أعمالها الفنية وحقيقة مشاركتها في "البيت الكبير 3"