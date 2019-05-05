شكرا لقرائتكم خبر عن هل قضى جورج كلونى "شهر عسل ثانى" لينقذ زواجه من أمل علم الدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل قضى جورج كلونى "شهر عسل ثانى" مع أمل علم الدين لينقذ زواجهما؟، تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات القليلة الماضية، إلا أن موقع " جوسيب كوب " نفى ما يتردد تماما ووصفها بالقصة المختلقة، وذلك بعد التواصل مع إحدى المقربين من جورج كلونى والذى أكد أن زواجه لم يواجه أى مشاكل .

بدأت الشائعة بنشر موقع " National Enquirer " تقري يؤكد أن الزوجين يعيشا فى حالة من التوتر والارتباك، وذلك بعد ما يقرب من خمس سنوات وهما على وشك الطلاق، لكنهما تمكنا من إنقاذ علاقتهما بالسفر إلى أيرلندا.

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وقال المصدر المقرب من جورج كلونى لموقع "جوسيب كوب "، إن هذه الرحلة جعلتهما متحمسين لاستعادة حياتهما الزوجية الهادئة المستقرة، وذلك بعد أن واجهوا عدة مشاكل خلال الفترة الماضية .

وسافر الزوجين فى الشهر الماضى لأيرلندا، وهى الرحلة التى نظمها والدى جورج كلونى وهى كانت رحلة بمثابة "شهر عسل ثانى" ووجد الزوجين فرصة جيدة لقضاء وقت ممتع معا، وخاصة أن الأجواء التى تواجدا فيها رومانسية حالمة .