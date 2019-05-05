باسم مغنية يوجّه رسالة قبل دخول مسلسل “أسود” السباق الرمضاني

متابعة بتجــــــــــرد: وجّه النجم اللبناني باسم مغنية رسالة عبر حسابه الرسمي على انستغرام قبيل دخول مسلسل “أسود” السباق الرمضاني وبدء عرضه على الـ LBCI والـ LDC خلال الشهر الفضيل.

فقد نشر صورة له بشخصية أسود من كواليس التصوير، وكتب: “بعرف أديش أهل الدراما بكونو عا أعصابن قبل بدء عرض أي عمل اشتغلو وتعبو… القلق دايماً من ردة فعل الجمهور وحجم تفاعلو”.

وأضاف باسم مغنية في المنشور: “مهمة ولا مرة كانت سهلة تحية لكل العاملين بهالمجال من ممثلين ومخرجين ومصورين وكتاب ومنتجين وتقنيين”.

كما تمنى النجاح لجميع فريق العمل والزملاء بسباق موسم شهر رمضان المبارك وختم: “مسلسل “أسود” لي حاطين عليه آمال كبيرة بالنجاح وأكيد باقي أعمال ايغل فيلمز لي عم تقدم مساهمة نوعية بالدراما اللبنانية”.