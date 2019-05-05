- 1/2
- 2/2
May 05, 2019
اتخذت الممثلة زينة من حسابها على انستغرام منبراً لتهنئ صديقتها المقربة الممثلة مي عز الدين على مسلسل “البرنسيسة بيسة” المقرر عرضه في شهر رمضان.
ونشرت زينة البرومو الرسمي للمسلسل وكتبت: “مين الولية دي يا مي عز الدين مبروك يا حبيبتي وربنا لتكسري الدنيا باْذن الله ومبروك لكل الكرو وكاست المسلسل كله والنجمة القمر بوسي ومبروك للعسل السكر محمد نور يارب باْذن الله انجح مسلسل ياروحي وده اكيد على قد تعبك ومجهودك الرهيب ممكن طنط سكسكة تيجي تفطر معانا يوم انا محتجاها في حياتي جدا كل سنة وانت طيبة ياروح قلبي #البرنسية_بيسة على #قناة_الحياة”.
بدورها ردت مي على تعليق زينة وشكرتها على الدعم. وتمنت ان يحظى المسلسل بإعجاب الجمهور خاصة انه أخذ منها الكثير من الوقت والتعب.
من جهة أخرى، تواصل النجمة مي عز الدين تصوير مشاهدها في المسلسل وهو من بطولتها الى جانب نخبة من النجوم هم بوسي، نجم مسرح مصر محمد أنور، سامي مغاوري، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر. إخراج أكرم فريد، انتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.
كانت هذه تفاصيل خبر زينة تهنئ مي عز الدين: مبروك لتكسري الدنيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.