زينة تهنئ مي عز الدين: مبروك لتكسري الدنيا

اتخذت الممثلة زينة من حسابها على انستغرام منبراً لتهنئ صديقتها المقربة الممثلة مي عز الدين على مسلسل “البرنسيسة بيسة” المقرر عرضه في شهر رمضان.

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ونشرت زينة البرومو الرسمي للمسلسل وكتبت: “مين الولية دي يا مي عز الدين مبروك يا حبيبتي وربنا لتكسري الدنيا باْذن الله ومبروك لكل الكرو وكاست المسلسل كله والنجمة القمر بوسي ومبروك للعسل السكر محمد نور يارب باْذن الله انجح مسلسل ياروحي وده اكيد على قد تعبك ومجهودك الرهيب ممكن طنط سكسكة تيجي تفطر معانا يوم انا محتجاها في حياتي جدا كل سنة وانت طيبة ياروح قلبي #البرنسية_بيسة على #قناة_الحياة”.

بدورها ردت مي على تعليق زينة وشكرتها على الدعم. وتمنت ان يحظى المسلسل بإعجاب الجمهور خاصة انه أخذ منها الكثير من الوقت والتعب.

من جهة أخرى، تواصل النجمة مي عز الدين تصوير مشاهدها في المسلسل وهو من بطولتها الى جانب نخبة من النجوم هم بوسي، نجم مسرح مصر محمد أنور، سامي مغاوري، تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر. إخراج أكرم فريد، انتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.