كريم عبد العزيز سيُغني لأول مرة.. ما القصة؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يطلُّ الفنان المصري كريم عبدالعزيز على جمهوره عبر أثير الإذاعة وهو مطرب لأول مرة، من خلال المسلسل الإذاعي "توأم روحي" والذي يُعرض في رمضان 2019.

وبحسب بيان صادر عن الشاعر محمد البوغة، فإن الفنان كريم عبدالعزيز، قرّر غناء تتر مسلسله الإذاعي "توأم روحي"، والذي يُذاع على جميع إذاعات "راديو النيل" رمضان 2019.

وقال الشاعر محمد البوغة، في بيانه الصادر الأحد، إنه تعاون مع الفنان كريم عبدالعزيز في كلمات تتر المسلسل الإذاعي الجديد الذي يخوض به السباق الرمضاني بعد عدم خوضه الدراما التلفزيونية.

وأوضح أن كريم شخص مهذب ومتعاون للغاية ويُقدّر أدوار كل من حوله، متابعًا: "هو في الأصل مطرب بس هو مش واخد باله".

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أغنية تتر المسلسل من كلمات محمد البوغة، وألحان شريف إسماعيل، وتوزيع محمد عباس، وهندسة صوت خالد محسب.

المسلسل بطولة كريم عبدالعزيز وإنعام سالوسة وسوسن بدر، وأحمد صيام وراندا البحيري وإيمان السيد وعليا الحسيني، وكان كريم عبد العزيز قد قدّم بعض الأعمال التلفزيونية في شهر رمضان في الأعوام السابقة منها مسلسل "وش تاني" و"الزيبق".

وتدور أحداث المسلسل الإذاعي حول "طلعت" و"بهجت" توأم متماثل فى الشكل، لكنهما مختلفان فى الميول وطريقة التفكير، فالأول ورث الانضباط عن والده والثاني ورث حب الفن عن والدته، ويشاركه فى بطولة المسلسل الفنانة سوسن بدر وإنعام سالوسة، ومن المقرّر عرضه على شبكة راديو النيل فى الرابعة والنصف مساءً.