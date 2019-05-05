""الخليج 365"" ترصد تفاصيل دراما رمضان 4/4

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: يفصل المشاهدين يوم واحد عن انطلاق الموسم الدرامي الرمضاني الذي سيشهد عرضاً لنحو 30 عمل درامي مصري جديد بالإضافة إلى عدة أعمال اذاعية. ""الخليج 365"" تُسلِّط الضوء على أهم هذه الأعمال التي تحددت شاشات عرضها، تباعاً، وعبر أربعة حلقات، وهذه الحلقة الأخيرة.

الحلقات السابقة من سلسلة تفاصيل دراما رمضان

الحلقة الأولى ""الخليج 365"" ترصد تفاصيل دراما رمضان 1/4 الحلقة الثانية ""الخليج 365"" ترصد تفاصيل دراما رمضان 2/4 الحلقة الثالثة ""الخليج 365"" ترصد تفاصيل دراما رمضان 3/4

1- زودياك

هو أول عمل فني يشاهده الجمهور على الشاشة من كتابات الراحل أحمد خالد توفيق. كُتِبَت معالجته الدرامية عبر ورشة عمل أشرف عليها محمد المعتصم، ويُشارك في بطولته مجموعة من الفنانين الشباب منهم خالد أنور، محمد مهران، أحمد خالد صالح وأسماء أبو اليزيد.

وهو مسلسل تشويقي يتتبع مغامرة مجموعة من الشباب يجدون أنفسهم ضحية لعنة فرعونية قديمة تقتل الأشخاص بحسب برجهم. حيث تقع سلسلة من الجرائم الغامضة المبنية على الأبراج "حظك اليوم". علماً أنه سيُعرَض على منصة " Viu ME" بالتزامن مع عرضه على الشاشات، بعدما كان يفترض عرضه فقط على التلفزيون. علماُ بأنه نُفِّذَ بميزانيةٍ محدودة للغاية،

2- أنا شيري دوت كوم

هو أول تجربة تلفزيونية تنطلق على منصة إلكترونية وتعرض على شاشة التلفزيون، وهي قناة النهار في مصر. يقوم ببطولته مجموعة من الشباب منهم محمد مهران وسارة الشامي. وتنتجه منصة Viu ME. فيما تدور أحداثه حول نماذح مختلفة من الفتيات اللاتي تسعين إلى تحقيق استقلالهن ويحاولن تجاوز المشكلات والعقبات على طريقتهم.



3- السهام المارقة

عُرِضَ هذا المسلسل في رمضان العام الماضي عبر شاشة قناة أبو ظبي حصرياً في الخليج إلا أنه لم يُعرَض على الشاشات المصرية ولم يتَح عرضه عبر YouTube. الأمر الذي شجّع القيمين على قناة النهار المصرية ليراهنوا عليه كأحد الأعمال الدرامية التي يمكن أن تجذب الجمهور في شهر رمضان، لكونه حظي بردود فعل جيدة بفعل جرأة الموضوعات التي يتطرق إليها، خاصةً لجهة العلاقات الإنسانية والعاطفية للأسر والعائلات داخل تنظيم داعش الإرهابي.

يشارك في بطولته شيري عادل، شريف سلامة، هاني عادل وعائشة بن أحمد. وهو من انتاج محمد حفظي ومعزّ مسعود، وقام بإخراجه محمود كامل. فيما صوّر عدداً كبيراً من مشاهده الرئيسية في المناطق الجبلية بلبنان.



4- قابيل

هو تجربة البطولة المشتركة بين مجموعة من الفنانين الذين اثبتوا تواجدهم في السباقات الرمضانية السابقة. حيث يجمع بين محمد ممدوح، محمد فراج. ويشاركهم في العمل مجموعة من الفنانين الشباب منهم حسني شتا، روزالين البيه، بالإضافة إلى الفنان القدير أحمد كمال.

يخرج المسلسل كريم الشناوي في أولى تجاربه بالدراما التلفزيونية، فيما كتبه مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، اشرف نصر، وكريم يوسف.

تدور أحداثه حول قصة مُثيرة عن جرائم قتل غامضة تتورط فيها الكثير من الشخصيات التي تقع ضحايا صراعات مُختلفة من خلال أحداث مُتشابكة. علماً أنه سيُعرَض عبر شبكة قنوات ام بي سي.



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5- شقة فيصل

هو المشروع المؤجل منذ 3 سنوات للفنان كريم محمود عبد العزيز الذي انتهى من تصويره ولم يعرضه لأسبابٍ تسويقية. وهو عمله الثاني لرمضان بعد مشاركته في مسلسل "هوجان".

ينتمي المسلسل لنوعية الدراما الإجتماعية الكوميدية من خلال شباب يعيشون في منطقة فيصل الشعبية. ويحدث بينهم العديد من المواقف الكوميدية والاجتماعية. خاصة وأن مواقف عديدة تجمعهم في بداية حياتهم، لكن الظروف ستتغير من حولهم وتغيّرهم.

يُعرض حصرياً عبر شاشة mbc. ويشارك بأولى تجاربه في البطولة التليفزيونية صلاح عبد الله، أيتن عامر، ونسرين أمين. فيما يشهد العمل الذي كتبه محمد صلاح العزب ظهور الفنان الراحل وائل نور الذي توفي أثناء التصوير بعدما انتهى من تصوير غالبية مشاهده فيه.



6- سوبر ميرو

تخوض من خلاله الفنانة ايمي سمير غانم تجربة البطولة الدرامية الرمضانية بعدما شاركت في البطولة أمام زوجها الفنان حسن الرداد في العام الماضي، فيما يشاركها في العمل والدها الفنان سميرغانم بالإضافة إلى حمدي الميرغني، ملك قورة وميار الغيطي.

تدور أحداثه في إطار من الفانتازيا والكوميديا عبر شخصية أميرة الصحافية التي تعمل بطلة خارقة وتمرّ بالعديد من المواقف في حياتها، فيما يُعرَض العمل عبر عدة شاشات في مصر والخليج منها قناة النهار وقناة دبي.



7- المسلسلات الإذاعية

تشهد الدراما الإذاعية مشاركة عدد كبير من النجوم. الذين اكتفى بعضهم بالإطلالة عبر الأثبر. فيما يجمع آخرون بين الإذاعة والتلفزيون.

ويُطل الفنان أحمد حلمي من خلال مسلسله "وش في وش" الذي تشاركه في بطولته الفنانة داليا البحيري، بينما يطل الفنان كريم عبد العزيز من خلال مسلسل "توأم روحي" مع الفنانة راندا البحيري.

وتعود الفنانة حلا شيحة للاذاعة من خلال مسلسل "نوسة ثانك يو" الذي تشارك فيه مع الفنان أحمد شيبه، فيما يُطل عمرو عبد الجليل من خلال مسلسل "إنسان" الذي تدور أحداثه حول شخصيات أثرت في تاريخ الانسانية.

بدوره الفنان هاني رمزي يُطل عبر مسلسل "قمر في سكة سفر" الذي تشاركه بطولته الفنانة الشابة ويزو مع الفنان ضياء الميرغني، فيما يتقاسم الفنان مصطفى قمر البطولة مع الفنانة ريهام عبد الغفور في المسلسل الرومانسي والكوميدي بعنوان "أنا يا ناس".

وبينما تُطل نشوى مصطفى مع أحمد بدير من خلال مسلسل "الشهبندر"، يقدِّم الفنان محمد هنيدي مسلسله الإذاعي الكوميدي "شيف الحارة" على أثير اذاعة 9090 ويشاركه البطولة فيه الفنانان أنجي خطاب وطارق عبد العزيز.