اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: بعد غياب لسنوات عن التواجد في السباق الرمضاني، تطل الفنانة حنان ترك هذا العام من خلال الأداء الصوتي في مسلسل "صدق رسول الله" والذي يتناول قصة حياة الإمام البخاري، وهو العمل الذي انتهت منه العام الماضي لكن لم يتم عرضه لأسباب لها علاقة بعدم الانتهاء من التقنيات الخاصة به والمرتبطة بالصورة البصرية.

المسلسل الذي كتبه فداء الشندويلي ويخرجه مصطفى الفرماوي سيعرض عبر شاشة قناة دريم في مصر وقناة الجزيرة للأطفال في الخليج.

تجدر الاشارة إلى أن ترك سجلت صوتها بالمسلسل الجديد لأنه يتناسب مع توجهها للإبتعاد عن التمثيل، ليكون اول عمل فني تشترك فيه بصوتها، بعد قرارها الاعتزال وانشغالها بتربية ابنائها.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سيرة البخاري تعيد حنان ترك الى الشاشة في رمضان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.