شكرا لقرائتكم خبر عن هل تستفيد جنيفر لوبيز من حفل زفافها فى كسب "المال" بحيل مختلفة.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زعمت إحدى المواقع أن النجمة العالمية جنيفر لوبيز قررت أن تكسب المزيد من المال عن طريق حفل زفافها، وأكد تقرير نشره موقع " National Enquirer "، أن جنيفر بجانب كونها مغنية فهى آيضا سيدة أعمال، وتسعي أن يكون حفل زفافها "ملكى"، ولن تكشف النجمة الشهيرة عن تفاصيل حفل الزفاف أو الفستان مجانا على وسائل التواصل الاجتماعى.

وأضاف المصدر أنه من المتوقع وجود أمنى كبيرا فى حفل الزفاف وتعتيم تام على وسائل التواصل الاجتماعى، حيث لن يتم عرض أى صور حتى توافق لوبيز عليها فى البداية.

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والمشكلة الأساسية التى تظهر أن هذه القصة مزيفة هى أن لوبيز وخطيبها اليكس رودريجيز لم يبدآ التخطيط لحفل زفافهما حتي الآن، وفى الشهر الماضى، قالت المغنية فى مقابلة مع إحدى المواقع إنها لم تحدد موعد زفاف ولا أى تفاصيل خاصة بهذا الحدث، وأشارت إنها وخطيبها لم يقررا ما إذا كان حفل الزفاف سيقام هذا العام أم العام المقبل .

ونفى موقع " جوسيب كوب " كل ما تردد ووصفه بالشائعة السخيفة وذلك بعد التواصل مع إحدى المقربين من جنيفر لوبيز، والذى نفى تمام القصة، وأكد أن لوبيز مشغولة حاليا بتصوير فيلم Hustlers ، ثم تقوم بعمل جوله موسيقية صيفية.