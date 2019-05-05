أحمد حلمى يصور "خيال مآتة" فى مدينة الإنتاج الإعلامى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم أحمد حلمى مشاهده فى فيلمه "خيال مآتة"، المقرر عرضه فى موسم عيد الفطر المقبل فى مدينة الإنتاج الإعلامى، وتجمع المشاهد بينه وبين النجمة منة شلبى وخالد الصاوى.
"خيال مآتة"، تدور حول مهندس ديكور يدعى رؤوف، شخص شكاك للغاية فى التعامل مع من حوله، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى، ويعتمد على ارتجال وخفة دم حلمى فى أغلب المشاهد.
ويشارك فى بطولة الفيلم، النجوم منة شلبى وخالد الصاوى ولطفى لبيب، وآخرون، تأليف عبد الرحيم كمال فى أول تعاون بينهما فى السينما من إخراج خالد مرعى.
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