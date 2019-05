إيرادات السبت.. "Avengers" يحافظ على الصدارة و "Us" في المركز العاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نجح فيلم "Avengers: Endgame" بطولة Robert Downey Jr، في تصدر قائمة إيرادات الأفلام الأجنبية بشباك التذاكر المصري، بعدما حقق أمس السبت 4 مايو، إيراد قُدر بمليون و331 ألفًا و80 جنيهًا.

وجاء في المركز الثاني فيلم "The Curse of La Llorona" بطولة Linda Cardellini، وحقق 75 ألفًا و160 جنيهًا، واحتل المركز الثالث فيلم "Shazam" بطولة Zachary Levi، بعد تحقيقه 48 ألفًا و454 جنيهًا، وكان المركز الرابع من نصيب فيلم "After" بطولة Hero Fiennes Tiffin، بعدما حقق 34 ألفًا و712 جنيهًا.

ذهب المركز الخامس لفيلم "Extremely Wicked" بطولة Lily Collins، ووصلت إيراداته 31 ألفًا و873 جنيهًا، في المركز السادس يأتي فيلم "Pet Sematary" بطولة Jason Clarke، محققًا 25 ألفًا و768 جنيهًا، وفاز بالمركز السابع فيلم "The Intruder" بطولة Meagan Good، وحقق أمس 15 ألفًا و586 جنيهًا.

وحصل على المركز الثامن فيلم "Dumbo"، بطولة Colin Farrell، بعدما حقق 15 ألفًا و574جنيهًا، وكان المركز التاسع من نصيب فيلم "Wonder Park" ، والذي حقق 13 ألفًا و73 جنيهًا، واحتل المركز العاشر فيلم "Us" بطولة Lupita Nyong'o، بعد تحقيقه 9 آلاف و14 جنيهًا.