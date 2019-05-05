طرح 9 صور جديدة من "الممر" قبل عرضه في يونيو المُقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة الماسة للإنتاج الفني أدوار الشخصيات الرئيسية لفيلم "الممر" للمخرج شريف عرفة والمنتج هشام عبدالخالق والفنان أحمد عز، وذلك من خلال 9 صور تم نشرها على صفحة الفيلم الرسمية عبر "فيسبوك"، وينطلق الفيلم في دور العرض المصرية ابتداءً من أول أيام عيد الفطر 5 يونيو المقبل؛ بالتزامن مع ذكرى نكسة يونيو.

وطغت أجواء الحرب على الصور التي ظهر فيها أحمد عز في دور قائد على الجبهة في الجيش المصري، إياد نصار في دور ضابط إسرائيلي، أحمد رزق في دور صحفي منتدب لتغطية أخبار العمليات العسكرية، محمد فراج، محمود حافظ، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين، محمد الشرنوبي، أحمد فلوكس في دور جنود في الجيش المصري، شريف منير في دور مقدم، الفنانة هند صبري في دور زوجة أحمد عز، أسماء أبو اليزيد في دور بدوية مصرية.

كانت الماسة أطلقت مؤخرًا المقدمة الرسمية الأولى لفيلم "الممر"، والتي حققت أكثر من 3 مليون مشاهدة على فيسبوك ويوتيوب، وكذلك مقدمتين تشويقيتين للفيلم، وحققتا أكثر من 5 ملايين مشاهدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أطلقت البوسترين الرسمي والتشويقي للفيلم.

Advertisements

فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك في كتابة حوار الفيلم وقام بتأليف الأغاني الشاعر أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.

"الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدي، كما يضم الفيلم هند صبري، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، ووضع الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت، وقام بتصوير الفيلم مدير التصوير أيمن أبو المكارم وتصميم الديكور المهندس باسل حسام، وهندسة صوت أحمد عبدالخالق، وتم الاستعانة بفريق عمل أمريكي لتصميم مشاهد الأكشن والمعارك الحربية.

"الممر" تم تصويره على مدار ثلاثة أشهر في خمس مدن هي السويس، جنوب سيناء، أسوان، الإسماعيلية والقاهرة، وقامت شركة الإنتاج ببناء ديكورات الفيلم بالكامل، ووفرت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة مواقع التصوير وبعدها تم الاستعانة بمتخصصين لبناء الديكورات بالكامل لمطابقتها بالواقع خلال تلك الفترة.