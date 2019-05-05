"الزمن الجميل" يختتم موسمه الأول بمشاركة أحلام .. وهذا ما قاله الفائز باللقب لـ "الخليج 365"



كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 5 مايو 2019 07:33 مساءً - اختتم مساء أمس الموسم الأول من برنامج اكتشاف المواهب الغنائية "الزمن الجميل" الذي عُرِضَ على الهواء مباشرة على قناة "أبو ظبي"، وتأهل منه أربعة مشتركين إلى الحلقة النهائية، هم: علي المديدي من المغرب، ومحمد شطا من مصر، وعمر ياسين من اليمن، وموسى مديدي من السعودية.

وقد توَّج الشيخ عبدالله بن محمد آل نهيان الفائز بالمركز الأول عمر ياسين، بينما جاء محمد شطا ثانياً، وموسى معيدي ثالثاً، وعلي المديدي رابعاً.

وشهدت الحلقة الختامية مشاركة الفنانة أحلام ضيفة شرفٍ عليها، وتقديمها دويتو مع الفنانة أسماء المنور بأغنية "يا زارعين العنب" لأبو بكر سالم، كما شهدت استذكار أهم الأعمال الغنائية للفنانين الراحلين أبو بكر سالم، وصباح.

وحول المشاركين في المرحلة النهائية، قالت لـ "الخليج 365" الفنانة أنغام، عضو لجنة تحكيم البرنامج: "أقدم التهنئة إلى جميع الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية، لأنهم استحقوا ذلك، ووصلوا إلى هذه الحلقة بجدارة، كذلك الذين لم يحالفهم الحظ بالوصول إلى هذه المرحلة، أوجه لهم التحية، وأؤكد أنهم كانوا يستحقون الوجود معنا اليوم لامتلاكهم مواهب عظيمة".

وتحدثت أنغام عن آلية اختيار المتسابقين، مبينةً "قمنا باختيارهم بعناية، وأتمنى لجميع المشتركين الذين وصلوا إلى المرحلة النهائية التوفيق في مسيرتهم الفنية بالمستقبل". متمنيةً الغناء إلى جانبهم جميعاً، لأنها لمست عملياً قوة هذه الأصوات وروعتها، كاشفةً عن مشاركتها في الموسم الثاني من البرنامج.

من جهتها، أوضحت أسماء المنور لـ "الخليج 365"، أن هناك مسؤولية وأمانة على عاتق الجميع، بأن يشرِّف كل فنان الموسيقى العربية، ويبرز هويتها في الحلقة الختامية من "الزمن الجميل".

وتطرقت إلى أداء المشتركين، كاشفةً أنه "تم اختيار عشرة مشتركين من أصل 100 مشترك، وللأمانة هناك ثلاثة مشتركين من أصل الأربعة الموجودين في النهائي، توقعت وصولهم إلى هذه المرحلة".

وعبَّرت المنور عن سعادتها بتقديم دويتو مع المشتركين في هذه الحلقة، "لأن كل متسابق منهم لديه ميزة جميلة وخاصة"، وباركت للجميع بقدوم شهر رمضان المبارك، وهنَّأت بشكل خاص قرَّاء مجلة "الخليج 365".

الفنان مروان خوري، عضو لجنة التحكيم، شدَّد من جانبه لـ "الخليج 365" على أن "كافة المشتركين يستحقون الفوز باللقب، وقد قمنا بإيصالهم إلى مرحلة جيدة، وسعيدٌ جداً بحصول المتسابق عمر من اليمن على اللقب، فاليمنيون يستحقون هذه الفرحة التي قدمها لهم".

وأكد خوري، أن المتسابقين الذي وصلوا إلى النهائي استحقوا ذلك، لكنَّ هذا لا يعني أن المشتركين الذين غادروا لا يستحقون الوصول إلى الحلقة الختامية، ففي هذا النوع من البرامج يجب على بعضهم المغادرة، متمنياً المشاركة في لجنة التحكيم بالموسم الثاني.

المشترك عمر ياسين، الفائز باللقب، كشف أن آخر لقب غنائي، تحقَّق لمتسابق من اليمن، كان عبر الفنان نجيب المقبلي في برنامج "نجم الخليج"، موضحاً "اليوم تمكَّنت من متابعة المسيرة، والوصول إلى هذه المرحلة الكبيرة، وتحقيق هذا اللقب الغالي، وأرى أن مسؤوليةً كبيرةً ألقيت على عاتقي، بأن أصبح همزة الوصل بين الزمنين القديم والجديد، وأشكر قناة أبو ظبي على المجهود الكبير الذي بذلته، وأهدي هذا الفوز إلى الجمهور الذي صوَّت لي، ودعمني وزملائي المشتركين للوصول إلى النجومية".

وأشار ياسين إلى أن العمل الحقيقي بدأ الآن، كاشفاً عن عملٍ "سنقل"، سيُطرح قريباً، مع تكثيف أنشطته الفنية في المرحلة المقبلة، متمنياً تقديم الفن في أبهى صوره.

وقال الفائز باللقب: "توقعت تحقيق اللقب منذ الظهور الأول لي في البرنامج". شاكراً جميع العاملين في "الزمن الجميل"، ولجنة التحكيم.

أما الدكتورة نشوة الرويني، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بيراميديا المنتجة لـ "الزمن الجميل"، فعبَّرت عن سرورها بالمستوى الرائع الذي حققه البرنامج على مدى حلقاته المباشرة وغير المباشرة، وتفاعل المشاهدين معه في كافة الأقطار العربية، "ما يعني أن البرنامج حقق الهدف الأساس له، وهو إحياء الطرب الأصيل في عصر يعاني فيه الغناء العربي من تحولات، أبعدته عن أصالته ورونقه، وتقديم جيل جديد من الفنانين العرب، يمتازون بالأصالة في فنهم، والقدرة على العودة بالطرب العربي إلى مكانته التي يستحقها".

وقالت الرويني: "نشعر بالسعادة، لأننا كنا شركاء في هذا النجاح مع شركة أبو ظبي للإعلام، وهذه مناسبةٌ لأشكر القائمين على هذه الشركة، في مقدمتهم الدكتور علي بن تميم، المدير العام لأبو ظبي للإعلام، كما أبارك للفنانين الشباب الفائزين في البرنامج، وأتمنى لهم مزيداً من التألق والنجاح، وفريق بيراميديا الذي سهر واجتهد حتى خرج البرنامج بالشكل المبهر الذي رأيناه".

وقد أعلن الدكتور علي بن تميم، المدير العام لأبو ظبي للإعلام، فتح باب التسجيل للاشتراك في الموسم الثاني من البرنامج، وقال: "سيكون الموسم الثاني استمراراً للنهج الذي يركز على رفعة الكلمة وسموها وأدائها العالي، وامتداداً للنهج الأصيل والمبتكر الذي تجلى في أمير الشعراء، وشاعر المليون، والمنكوس، كما سيكون للأطفال حضور خاص في الموسم المقبل لبرنامج الزمن الجميل الذي سيظهر في حلة متميزة وشكل مبتكر".

وأضاف "تحية إجلال وإكبار لدولة الإمارات وعاصمتها أبو ظبي، والتوجيهات الحكيمة التي تُعنى بالأصالة في زمن نبحث فيه عن هوية متجددة ومنفتحة. هذا البرنامج أكد أن زمن الأغنية الأصيلة ما زال حياً نابضاً بالمواهب".

وتابع الدكتور علي "اليوم، برهنت أبو ظبي للإعلام على أنها وضعت اللبنة الأولى لاستعادة مكانة اللحن العربي، والكلمة الراقية، والأغنية الطربية الأصيلة باندفاع غير مسبوق من حناجر الشباب المتعطش للمشهد الفني الراقي، ومهمتنا تكمن في مواصلة هذا المشروع، وتحفيز الكفاءات والمواهب على المشاركة والانطلاق نحو زمن أجمل".

من جهته، أكد عبدالرحمن عوض الحارثي، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبو ظبي التابعة لأبو ظبي للإعلام، أن إطلاق قناة أبو ظبي هذا البرنامج النادر إلى العالم العربي، يعد ترجمة لاستراتيجية أبو ظبي للإعلام الرامية إلى تقديم محتوى هادف وترفيهي، يخاطب ويلبي أذواق الجمهور على اختلاف فئاته، وقال: "هذا البرنامج، وما حظينا به من حضور ونجاح جماهيري واسع في الوطن العربي، مقدمة لأعمال وبرامج وإنتاجات ضخمة ومبتكرة، تهدف إلى تعزيز الثقافة الراقية بقالب إعلامي ريادي".