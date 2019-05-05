بالفيديو.. أنغام تطرح أحدث أغانيها بمناسبة رمضان

طرحت النجمة أنغام أحدث أغانيها بعنوان "30 يوم فرحة"، و ذلك بمناسبة حلول شهر رمضان، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمية "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان بموقع الفيديوهات العالمية "يوتيوب"، و الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحانو توزيع خالد عز. يذكر أن المطربة أنغام طرحت مؤخراٌ ألبومها بعنوان "حالة خاصة جداً"، و يضم الألبوم 14 أغنية أبرزها "هدنة"، "ليلى"، "هتقول لربنا إيه".

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