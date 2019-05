في عيد ميلادها الـ 31 .. تعرف على أهم محطات في حياة أديل

تحتفل اليوم الفنانة العالمية أديل بعيد ميلادها، فقد أكملت اليوم عامها الـ31، فهي من مواليد يوم الخميس الموافق 5 مايو 1988، و قد بدأت نشاطها الفني عام 2006.

ونبرز في السطور التالية عددًا من أبرز المحطات في حياة النجمة العالمية أديل:-

1- ولدت أديل في مدينة لندن عاصمة المملكة المتحدة، و رحل والدها و هي في عامها الثاني، تاركًا والدتها السيدة بيني أدكنز البالغة من العمر 20 عاماٌ آنذاك وحدها لتربي ابنتها.

2- بدأت النجمة العالمية أديل الغناء في سن الرابعة من عمرها، حيث أصبحت مهووسة بالأصوات الغنائية، و تأثرت أديل بفرقة سبايس جيرلز لدرجة كبيرة من ناحية الشغف والحب للموسيقى، في صغرها كانت أديل

تؤدي أغاني الفرقة في حفلات العشاء. في سن التاسعة انتقلت أديل مع أمها إلى مدينة برايتون.

3- تخرجت الفنانة العالمية أديل من مدرسة بريت في كرويدون في مايو 2006، و يرجع الفضل في صناعة النجمة أديل، لمدرستها بسبب رعايتها لموهبتها عندما كانت طالبة في المدرسة، من رغم أنها ابتعدت عن مدينة لندن.

4- أصدرت النجمة أديل أول أغنية لها في أكتوبر، 2007 بعنوان "Hometown Glory"، و التي حظيت باستقبال نقدي ممتاز واحتلت المرتبة الـ 19 في بريطانيا.

5- صدر ألبوم أديل الأول في يناير 2008، وحمل اسم

19، نسبة إلى عمرها حين كتبت معظم أغاني الألبوم. حل الألبوم في المرتبة الأولى في بريطانيا في أول أسبوع له، ولاقى الألبوم استقبالاً نقدياً إيجاباً من مختلف النقاد والمجلات.

6- و من أبرز أعمالها الفنية: "Rolling in the Deep"، "Someone Like You"، "sky fall"، "Set Fire to the Rain"، "hello".

7- و في يناير عام 2012 دخلت النجمة أديل أديل في علاقة مع رجل الأعمال سايمون كونيكي، و في يونيو 2012 أعلنت أديل بأنها حامل، حيث أنجبت أديل ابنها أنجيلو يوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر، 2012، وهو الطفل الأول لها والثاني لسايمون الذي لديه ابنة من زوجته السابقة، وقد أصيبت أديل باكتئاب الولادة بعد إنجابها لأنجيلو.

8- كما فازت النجمة العالمية بعدة جوائز غرامي بمجمل أعمالها الفنية، مما يجعلها تحتل المرتبة الأولى ضمن أشهر المطربين في العالم.