الحياة دراما .. أحدث قنوات شبكة تليفزيون الحياة في رمضان

أعلنت شبكة قنوات الحياة، عن تغيير اسم قناة "الحياة مسلسلات"، إلى "الحياة دراما"، لتعرض عبر شاشاتها خلال الموسم الرمضاني، ثلاث مسلسلات حصريًا، هي "البرنسيسة بيسة"بطولة الفنانة مي عز الدين، "هوجان" بطولة الفنان محمد إمام، و"لآخر نفس" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.
كما سيتم عرض مسلسلات "طلقة حظ" بطولة الفنان مصطفى خاطر، و"علامة استفهام" بطولة الفنان محمد رجب، بالتزامن مع قنوات أخرى.
تردد قناة "الحياة دراما" هو نفسه تردد "الحياة مسلسلات" سابقًا، على النايل سات: 12437 رأسي 27500.
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