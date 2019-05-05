كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نور فخري تشارك فيفي عبده وحورية فرغلي بطولة "مملكة الغجر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الفنانة نور فخري، تصوير مشاهدها في مسلسل "مملكة الغجر" بمشاركة النجمتين فيفي عبدة وحورية فرغلي ، والمسلسل يتناول قصة حياة الغجر بشكل جديد مختلف ، وهو من تأليف محمد الغيطى وإخراج عبد العزيز حشاد، ويشارك في البطولة المسلسل كل من سامح الصريطي، وأحمد كرارة، وسناء شافع، وحازم سمير، وميار الغيطي، وعزة مجاهد، وغيرهم.

مسلسل "مملكة الغجر" سوف يتم عرضه خلال شهر رمضان عبر 8 قنوات مصرية وعربية وهي: "النهار، واوربيت، وإيه أر تي، والتليفزيون المصري، وصدي البلد، وروتانا دراما، والظفرة، والرشيد العراقية، بالإضافة إلى بعض المواقع الإلكترونية منها موقع وياك".