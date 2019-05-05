كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "النهار" تنفي اأي خلاف مع "صدي البلد" بشأن مسلسل "سوبر ميرو" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكد مصدر مسئول بشبكة قنوات النهار انه لا صحة لما تردد مؤخرا حول وجود ازمة بين قناة النهار وقناة صدي البلد حول اذاعة مسلسل سوبر ميرو للنجمة أيمي سمير غانم

وأضاف المصدر ان قناة النهار ترتبط بعلاقات وثيقة مع سائر القنوات المصرية وبخاصة قناة صدي البلد والكل يعمل في اطار دعم الاعلام المصري وتلبية رغبات المشاهدين

واشار المصدر الي ان قناة النهار تحترم تعاقداتها مع منتجي المسلسلات المذاعة عبر شاشتها خلال شهر رمضان ، كما تحترم تعاقد القنوات الاخري علي اذاعة المسلسلات المختلفة عبر شاشتها

ويذكر ان مسلسل “سوبر ميرو” الذي تلعب بطولته إيمي سمير غانم ووالدها سمير غانم، ويشارك في بطولة “سوبر ميرو”، كل من حمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، ومحمد ثروت، وإنعام سالوسة، وميار الغيطي، وهو من تأليف أحمد مجدي، وإخراج وليد الحلفاوي.